«Зенит» поддерживает возможное изменение формата РПЛ
- РИА Новости
«Да, мы поддерживаем предложение об увеличении ключевых матчей в чемпионате. Будем обсуждать это с другими клубами. Пока говорить об этом рано. Но то, что в РПЛ и РФС это дело поддерживают, — это очевидно. Будем работать», — приводит слова Медведева «Спорт-Экспресс».
По данным СМИ, число участников РПЛ могут сократить с 16 до 12. В настоящее время рассматриваются два варианта проведения турнира.
Ранее президент «Урала» Григорий Иванов заявил, что сокращение РПЛ до 12 клубов убьёт футбол в регионах.