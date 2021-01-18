«Зенит» поддерживает возможное изменение формата РПЛ

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал предложение об изменении формата проведения Российской премьер-лиги (РПЛ), которое, в частности, подразумевает сокращение числа участников до 12.

«Да, мы поддерживаем предложение об увеличении ключевых матчей в чемпионате. Будем обсуждать это с другими клубами. Пока говорить об этом рано. Но то, что в РПЛ и РФС это дело поддерживают, — это очевидно. Будем работать», — приводит слова Медведева «Спорт-Экспресс».

По данным СМИ, число участников РПЛ могут сократить с 16 до 12. В настоящее время рассматриваются два варианта проведения турнира.

Ранее президент «Урала» Григорий Иванов заявил, что сокращение РПЛ до 12 клубов убьёт футбол в регионах.