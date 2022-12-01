NTD: в лондонском бомбоубежище уже семь лет выращивают зелень

Уже семь лет в бомбоубежище в Лондоне работает вертикальная ферма, на которой растут салат, базилик и руккола. Как передаёт NTD, урожай здесь собирают каждый день. Не проходит и двух часов, как он уже лежит на прилавках магазинов. Такая свежая продукция пользуется всё большим спросом, поскольку вся зелень выращена без химических удобрений и с использованием возобновляемых источников энергии.

Во время Второй мировой здесь было бомбоубежище, а сейчас растут салат, базилик и руккола. Эта вертикальная ферма находится на глубине 30 метров под землёй, а над ней грохочут поезда лондонского метро.

Урожай здесь собирают каждый день. Не проходит и двух часов, как он уже лежит на прилавках магазинов. Такая свежая продукция пользуется всё большим спросом. Тем более что вся зелень выращена без химических удобрений.

На ферму поступает электроэнергия, полученная из возобновляемых источников. Всю воду здесь используют повторно, чтобы экономить ресурсы. А то, что помещение находится глубоко под землёй, обеспечивает стабильную температуру.

ОЛИВИЯ О’БРАЙЕН, сотрудница компании Zero Carbon Farms: Получается идеальная среда для выращивания растений. Она сохраняется постоянно. А это значит, что урожайность и эффективность выращивания максимально хорошие. Кроме того, культуры вырастают питательными и очень вкусными. Срок хранения у них большой, поэтому пищевых отходов получается меньше.

В последние годы вертикальные фермы становятся актуальнее из-за экстремальных погодных условий и проблем с логистикой. При этом население мира растёт, и продуктов требуется всё больше.

ОЛИВИЯ О’БРАЙЕН: Мы не можем выделить ещё больше места для ферм, у нас нет запасной планеты, где можно что-то сажать. Поэтому нам нужны альтернативные методы. Причём не те, которые заменят традиционное сельское хозяйство, а те, которые помогут ему производить больше продовольствия для всего мира.

Ферма в бомбоубежище работает уже семь лет. В следующем году она удвоит площадь для выращивания своих культур.

Дата выхода в эфир 29 ноября 2022 года