Le Figaro: мигранты забросали камнями французских полицейских

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23:50 Федотов поблагодарил болельщиков ЦСКА за поддержку команды Главный тренер московского ЦСКА Владимир Федотов обратился к болельщикам красно-синих после поражения от «Динамо» в матче 17-го тура чемпионата России.

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23:18 NI: страны Запада не пойдут на глобальный конфликт с Россией ради Украины Для Запада неудобная правда заключается в том, что жертвовать собой ради Украины или стран Балтии не в интересах западных держав, тогда как Россия соответствующим образом построила свой ядерный арсенал.

23:06 Овчинников заявил, что только Сёмин мог справиться с «Локомотивом» Бывший российский наставник Валерий Овчинников высказался о назначении Михаила Галактионова на пост главного тренера «Локомотива».

23:03 Экс-глава МИД Словении признал победу Наташи Пирц Мусар на выборах президента Бывший глава МИД Словении Анже Логар признал победу независимого кандидата Наташи Пирц Мусар во втором туре президентских выборов в стране. Он поздравил её с избранием.

23:00 Колосков назвал Сычевого одним из главных открытий сезона-2022/23 РПЛ Почётный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков поделился мнением об игре нападающего «Оренбурга» Владимира Сычевого.

22:53 Йоканович: полагаю, что Месси и Роналду промахивались с 11 метров больше, чем Фомин Главный тренер московского «Динамо» Славиша Йоканович поддержал полузащитника команды Даниила Фомина, который не смог реализовать пенальти в матче 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с ЦСКА.

22:52 Полянский: попытки Запада взимать «репарации» с России направлены на кражу её активов Страны Запада планируют «очередной желчный антироссийский приступ» на Генассамблее ООН — они продвигают проект резолюции о «привлечении России к ответственности, включая репарации Украине», сообщил заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский.

22:48 Федотов: на этом отрезке сезона ЦСКА в каждой игре не хватало голика Главный тренер московского ЦСКА Владимир Федотов высказался о поражении команды в матче 17-го тура чемпионата России по футболу с «Динамо».

22:44 Обляков считает, что не заслужил удаления в матче с «Динамо» Полузащитник ЦСКА Иван Обляков поделился мнением о решении арбитра Владислава Безбородова удалить его с поля в матче 17-го тура чемпионата России с «Динамо».

22:39 Касаткина: этот сезон был великолепным для меня Российская теннисистка Дарья Касаткина подвела итоги сезона-2022.

22:36 Global Times предположил, что страны Запада во главе с США намерены затеять ссору на G20 Представители стран Запада отправляются на саммит G20 в Индонезию, чтобы «затеять ссору», в общественном мнении уже есть понимание, кто станет мишенью западных лидеров и что они скажут, заявило китайское издание Global Times в редакционной статье.

22:21 В «Динамо» оценили судейство в матче с ЦСКА Член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин высказался о судействе в матче 17-го тура чемпионата России по футболу с ЦСКА.

22:20 В Луганске было слышно несколько взрывов В Луганске были слышны звуки взрывов. Не исключено, что речь идёт о работе средств противовоздушной обороны.

22:19 Гафин: сейчас переговоры по Захаряну на паузе Член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин сообщил, что переговоры об уходе полузащитника московской команды Арсена Захаряна в зимнее трансферное окно находятся на паузе.

22:05 Express: Британия усилила охрану трубопровода у острова Вознесения из-за «интереса России» Британское правительство решило усилить меры безопасности для охраны плавучего трубопровода, по которому доставляется топливо на остров Вознесения на юге Атлантики, пишет британский таблоид Express. Британские журналисты сделали вывод, что это было сделано на фоне якобы интереса со стороны России к трубопроводу.

22:00 Сазонов: «Динамо» было сильнее ЦСКА и могло забивать больше Защитник московского «Динамо» Саба Сазонов поделился эмоциями от победы над ЦСКА в матче 17-го тура чемпионата России по футболу.

21:56 Плющенко — о серебре Муравьёвой: сделала невозможное возможным Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко высказался о втором месте своей ученицы Софьи Муравьёвой на четвёртом этапе Гран-при России в Москве.

21:54 Пирц Мусар лидирует на президентских выборах в Словении Независимый кандидат Наташа Пирц Мусар по итогам обработки 22,52% данных лидирует во втором круге президентских выборов в Словении.

21:52 Антон Миранчук: вызов в сборную — это показатель, что я двигаюсь в правильном направлении Полузащитник «Локомотива» Антон Миранчук поделился эмоциями от попадания в окончательную заявку сборной России на ноябрьские товарищеские матчи.

21:39 В Минобороны предупредили об украинских фейках про мобилизацию в России Киев распространяет через подконтрольные СМИ фейки о якобы скором возобновлении призыва граждан в рамках частичной мобилизации в России. Это не соответствует действительности, заявило российское Министерство обороны.

21:38 В Донбассе начали подготовку пулемётчиков из числа мобилизованных Группу мобилизованных начали обучать в Донбассе специальности пулемётчиков в центре боевой подготовки.

21:36 Волкановски: уважаю Махачева, но не считаю себя аутсайдером Австралийский боец UFC Александр Волкановски высказался о поединке с россиянином Исламом Махачевым.

21:32 «Манчестер Юнайтед» одержал победу над «Фулхэмом» в матче АПЛ «Манчестер Юнайтед» обыграл «Фулхэм» в матче 16-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).

21:28 «Динамо» обыграло ЦСКА в матче РПЛ «Динамо» одержало победу над ЦСКА в столичном дерби в рамках 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

21:23 РИА Новости: около 20 диверсантов ВСУ уничтожены при попытке высадки на Кинбурнскую косу Представитель силовых структур сообщил об уничтожении около 20 украинских диверсантов при попытке высадиться на Кинбурнскую косу в районе села Покровское.