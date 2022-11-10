«Даже в разгар гражданской войны считали быстрее» — ведущий Fox News о затягивании подсчёта голосов на промежуточных выборах

Спустя более суток после окончания голосования на промежуточных выборах в США их результаты до сих пор остаются неизвестными, поскольку некоторые штаты затягивают подсчёт голосов на неопределённые сроки, возмущается ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон. Так, власти Аризоны объявили, что могут огласить исход гонки ближе к Новому году. Даже в разгар Гражданской войны без электричества и машин для голосования результаты выборов обнародовались быстрее, сетует журналист.

Добрый вечер и добро пожаловать на программу Tucker Carlson Tonight. Что же произошло на вчерашних промежуточных выборах? Хотели бы мы сказать вам это с определённой точностью, ведь это наша работа, но не можем: ведь в некотором количестве ключевых штатов по всей стране голоса ещё не посчитаны полностью. В Аризоне, к примеру, до сих пор нет объявленного победителя ни в гонке за сенатское кресло, ни в борьбе за кресло губернатора. На данном этапе кажется вероятной победа Кэрри Лейк и Блейка Мастерса. Мы поговорим об этом с Кэрри Лейк через несколько минут.

Однако, согласно сообщениям СМИ, на получение официальных результатов уйдёт более месяца. Месяц! Власти штата заявили сегодня телеканалу CNBC о том, что готовятся, цитирую: «работать в течение Дня благодарения, а возможно, и Рождества». Это означает, что результаты гонки, состоявшейся в начале ноября, появятся к Новому году. Кажется, поздновато! Насколько поздновато? Ну, для сравнения, результаты промежуточных выборов 1862 года, которые подсчитывались при свете свечей без машин для голосования и даже без электричества, в разгар Гражданской войны, стали известны в течение недели. И это по всей стране. А Аризона — это один штат, и по размерам он гораздо меньше Флориды, которая, как вы заметили, посчитала свои голоса меньше чем за день. Бразилия, целая страна, сделала то же самое.

Кажется, это позор, если не полномасштабное ЧП. Подсчёт голосов — это не какая-то добавленная функция для тех, кто правит. Если бы это была прибавка к обязанностям, вроде борьбы с изменением климата или за равенство! Но подсчёт голосов — это основная обязанность правительства, наряду с охраной правопорядка, ремонтом дорог, охраной границ. Эффективная выборная система — это причина, по которой вы платите налоги. Но в Аризоне её, похоже нет.

Почему же? «Не спрашивайте!», — командует CNN. Если у вас есть сомнения в отношении этих или любых других выборов, никаких несогласованных вопросов! Вместо этого смотрите CNN. Или, если у вас нет кабельного телевидения, попросту «доверяйте своим чиновникам на местах».

ВЕДУЩИЙ CNN: Видите, вот первые результаты голосования — вот оно, чудо демократии, не важно, демократ вы или республиканец. И вот что я хочу подчеркнуть, даже если покажусь чудаком, после того, что сказала Брианна. Люди, держитесь подальше от соцсетей, если пытаетесь выяснить, есть ли проблемы с голосованием. Доверяйте своим чиновникам на местах, доверяйте нам, доверяйте новостному ресурсу, который знаете и в честность которого верите. Они делают свою работу, они делают всё правильно.

«Они делают свою работу, они делают всё правильно!» Ха-ха! Правда, CNN? Не могли бы немного поподробнее рассказать, насколько правильно они всё делают? Очень смешно.

Дата выхода в эфир 09 ноября 2022 года.