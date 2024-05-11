Канищев: уход Фернандеса будет пользой для «Зенита»

Бывший футболист «Зенита» Александр Канищев высказался о возможном уходе из клуба защитника Марио Фернандеса.

«Зениту» не нужно было приглашать Марио в команду. Это была трансферная ошибка. Уход Марио летом будет только пользой для «Зенита». Но есть бразильцы, которые играют, а есть, которые только обозначают своё присутствие», — цитирует Канищева «Чемпионат».

По информации РИА Новости, игрок рассматривает возможность завершения карьеры по окончании сезона-2023/24.

В нынешнем сезоне 33-летний Фернандес сыграл 18 матчей за команду, в которых не отличился результативными действиями. В апреле он успешно перенёс операцию.

Ранее Фернандес высказал мнение, что петербургский клуб будет бороться за победу в Кубке России.