RT в Telegram
Подпишись

Канищев: уход Фернандеса будет пользой для «Зенита»

Короткая ссылка
Бывший футболист «Зенита» Александр Канищев высказался о возможном уходе из клуба защитника Марио Фернандеса.

«Зениту» не нужно было приглашать Марио в команду. Это была трансферная ошибка. Уход Марио летом будет только пользой для «Зенита». Но есть бразильцы, которые играют, а есть, которые только обозначают своё присутствие», — цитирует Канищева «Чемпионат».

По информации РИА Новости, игрок рассматривает возможность завершения карьеры по окончании сезона-2023/24.

В нынешнем сезоне 33-летний Фернандес сыграл 18 матчей за команду, в которых не отличился результативными действиями. В апреле он успешно перенёс операцию.

Ранее Фернандес высказал мнение, что петербургский клуб будет бороться за победу в Кубке России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить