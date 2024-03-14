Фернандес: «Зенит» — великая команда и будет бороться за Кубок России

Защитник «Зенита» Марио Фернандес высказал мнение, что петербургский клуб будет бороться за победу в Кубке России.

«Зенит» будет бороться в этом году за Кубок России. Мы относимся к великой команде «Зенит». Стараемся во всех матчах побеждать», — цитирует Фернандеса «Чемпионат».

Встреча «Зенита» и «Динамо» прошла в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена» и завершилась со счётом 2:0.

В составе петербургского клуба дублем отличился Матео Кассьерра (13-я и 21-я минуты).

Подопечные Сергея Семака вышли в 1/2 финала Пути РПЛ Кубка России.

«Динамо» продолжит выступление в Пути регионов.

Ранее «Урал» победил «Родину» по пенальти и прошёл в следующий этап Пути регионов Кубка России.