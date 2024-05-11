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Welt am Sonntag: в ФРГ рассматривают варианты обязательной военной службы

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Власти Германии рассматривают варианты возвращения к обязательной военной службе.
Welt am Sonntag: в ФРГ рассматривают варианты обязательной военной службы
  • Gettyimages.ru
  • © Michele Ursi

Об этом пишет немецкая газета Welt am Sonntag, сообщает РИА Новости.

По данным издания, глава Минобороны ФРГ Борис Писториус «обнародует соответствующее предложение не позднее начала июня».

«На прошлой неделе на совещании руководства организации в Оснабрюке ему были представлены первые концепции», — говорится в материале.

Ранее Писториус заявил, что большинство солдат бундесвера к 2025 году переведут под командование НАТО.

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