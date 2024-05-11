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Ханю: был счастлив выступать по всему миру вместе с Уно

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Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Юдзуру Ханю отреагировал на завершение карьеры Сёмы Уно.
Ханю: был счастлив выступать по всему миру вместе с Уно
  • Gettyimages.ru
  • © Kenta Harada

«Я был действительно счастлив выступать всё это время по всему миру вместе с Сёмой. С нетерпением жду, что же приготовит нам будущее», — цитирует Ханю Hochi.

На счету 26-летнего фигуриста две победы на чемпионатах мира, а также две серебряные медали. На Олимпиаде он дважды становился серебряным призёром и один раз — бронзовым.

Ранее Татьяна Тарасова заявила, что Уно запомнился невероятным мастерством и индивидуальностью.

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