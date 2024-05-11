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«Манчестер Сити» разгромил «Фулхэм» и возглавил таблицу АПЛ

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«Манчестер Сити» нанёс поражение «Фулхэму» в матче 37-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).
«Манчестер Сити» разгромил «Фулхэм» и возглавил таблицу АПЛ
  • AP
  • © Kirsty Wigglesworth

Встреча завершилась со счётом 4:0.

В составе «Манчестер Сити» мячи забили Йошко Гвардиол (13-я, 71-я минуты), Фил Фоден (59-я), Хулиан Альварес (90+6', пенальти).

Таким образом, «Манчестер Сити» с 85 очками возглавил турнирную таблицу. «Фулхэм» (44) располагается на 13-й позиции.

Ранее сообщалось, что руководство мюнхенской «Баварии» рассматривает возможность возвращения Хосепа Гвардиолы, который возглавляет «Манчестер Сити».

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