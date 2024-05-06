В «Баварии» хотят, чтобы Гвардиола сменил Тухеля на посту главного тренера
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По информации журналиста Франка Линкеша в соцсети X, между клубом и специалистом сохранилась связь. Отмечается, что Гвардиола часто приезжает в Мюнхен, где у него есть квартира. Он работал в команде с 2013 по 2016 год.
Контракт Томаса Тухеля с «Баварией» рассчитан до лета 2025-го, однако стороны решили досрочно прекратить действие соглашения по окончании сезона.
У «Баварии» 69 очков и вторая позиция в турнирной таблице Бундеслиги. На первом месте находится «Байер», который уже оформил досрочное чемпионство.
Ранее сообщалось, что у Тухеля появилась возможность продолжить работу в клубе.