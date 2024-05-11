Фридзон сообщил, что Овечкин прилетел в Москву

Бронзовый призёр Олимпийских игр Виталий Фридзон рассказал, что нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин вернулся в Москву.

«Саша вернулся в Москву вчера поздно вечером. Как раз вот только сейчас с ним встретились. Всё хорошо. Сидим, общаемся», — цитирует Фридзона «Матч ТВ».

В регулярном чемпионате Овечкин провёл за «Вашингтон» 79 матчей и набрал 65 (31 +34 ) очков по системе «гол + пас». В плей-офф он сыграл во всех четырёх матчах серии первого раунда, но не отметился результативными действиями.

«Вашингтон» в этом сезоне смог выйти в плей-офф, но проиграл в первом раунде «Рейнджерс».

Ранее Овечкин высказался о рекорде канадца Уэйна Гретцки.