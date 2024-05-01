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Овечкин — о рекорде Гретцки: предстоит ещё долгий путь

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Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин высказался о рекорде канадца Уэйна Гретцки.
Овечкин — о рекорде Гретцки: предстоит ещё долгий путь
  • AP
  • © Nick Wass

«Рекорд Гретцки? Я всегда говорю, что предстоит ещё долгий путь. Но всё возможно — надо продолжать играть и обойтись без травм», — цитирует Овечкина sportsnet.ca.

В нынешней регулярке Овечкин провёл за «Вашингтон» 80 матчей и набрал 65 (31 + 34) очков по системе «гол + пас».

В активе россиянина 853 шайбы в регулярных чемпионатах в истории НХЛ. Он сократил отставание от Уэйна Гретцки в списке лучших снайперов до 41 гола.

Ранее главный тренер «Вашингтона» заступился за Овечкина после провала в плей-офф НХЛ.

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