Овечкин — о рекорде Гретцки: предстоит ещё долгий путь

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин высказался о рекорде канадца Уэйна Гретцки.

«Рекорд Гретцки? Я всегда говорю, что предстоит ещё долгий путь. Но всё возможно — надо продолжать играть и обойтись без травм», — цитирует Овечкина sportsnet.ca.

В нынешней регулярке Овечкин провёл за «Вашингтон» 80 матчей и набрал 65 (31 + 34) очков по системе «гол + пас».

В активе россиянина 853 шайбы в регулярных чемпионатах в истории НХЛ. Он сократил отставание от Уэйна Гретцки в списке лучших снайперов до 41 гола.

Ранее главный тренер «Вашингтона» заступился за Овечкина после провала в плей-офф НХЛ.