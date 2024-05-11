Трусова — об учёбе в МГУ: поначалу все подходили и фотографировались
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- © Alexey Belkin/Business Online
«Поначалу все подходили, фотографировались, было тяжело куда-то пройти. Но сейчас все уже привыкли, поэтому никто особо не удивляется мне. Популярность никак не мешает», — сказала Трусова на Okko.
За свою карьеру фигуристка завоевала серебро чемпионата мира, становилась второй и третьей на первенствах Европы, а в 2022 году завоевала серебряную медаль зимних Олимпийских игр в Пекине, уступив лишь соотечественнице Анне Щербаковой. Александра не выступала на турнирах с 2022 года.
Ранее Трусова призналась, что учится в МГУ, чтобы потом качественно работать на телевидении.