Трусова — об учёбе в МГУ: поначалу все подходили и фотографировались

Серебряный призёр Олимпийских игр в женском одиночном катании Александра Трусова рассказала об учёбе на факультете журналистики МГУ.

«Поначалу все подходили, фотографировались, было тяжело куда-то пройти. Но сейчас все уже привыкли, поэтому никто особо не удивляется мне. Популярность никак не мешает», — сказала Трусова на Okko.

За свою карьеру фигуристка завоевала серебро чемпионата мира, становилась второй и третьей на первенствах Европы, а в 2022 году завоевала серебряную медаль зимних Олимпийских игр в Пекине, уступив лишь соотечественнице Анне Щербаковой. Александра не выступала на турнирах с 2022 года.

Ранее Трусова призналась, что учится в МГУ, чтобы потом качественно работать на телевидении.