Трусова призналась, что учится в МГУ, чтобы потом качественно работать на телевидении

Серебряный призёр Олимпийских игр в женском одиночном катании Александра Трусова рассказала об учёбе на факультете журналистики МГУ.

«Когда прошла Олимпиада, было много предложений о том, чтобы вести программы, давать и брать интервью. И я подумала: пойду научусь сначала этому, чтобы всю работу выполнять качественно», — сказала Трусова на Okko.

За свою карьеру фигуристка завоевала серебро чемпионата мира, становилась второй и третьей на первенствах Европы, а в 2022 году завоевала серебряную медаль зимних Олимпийских игр в Пекине, уступив лишь соотечественнице Анне Щербаковой. Александра не выступала на турнирах с 2022 года.

Ранее сообщалось, что Трусова ещё не приняла решение о завершении карьеры.