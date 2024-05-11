Ротенберг: клуб КХЛ спокойно попал бы в розыгрыш Кубка Стэнли

Главный тренер СКА и сборной «Россия 25» Роман Ротенберг высказал мнение об уровне хоккея в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) и Континентальной хоккейной лиге (КХЛ).

«Надо сначала сыграть, чтобы так говорить. Я вот думаю, что чемпион КХЛ мог бы попасть в плей‑офф НХЛ. Разумеется, при правильной работе тренерского штаба, подборе игроков. Всё возможно. Клуб КХЛ спокойно попал бы в розыгрыш Кубка Стэнли. В этом ничего сложного нет», — цитирует Ротенберга «Матч ТВ».

6 марта появилась информация о том, что КХЛ осенью 2023 года разработала проект изменений в федеральный закон о спорте РФ с целью выйти из-под эгиды ФХР и IIHF.

В текущем сезоне КХЛ подопечные Ротенберга покинули розыгрыш плей-офф на стадии 1/4 финала, уступив «Автомобилисту» со счётом 1-4 в серии.

Ранее Ротенберг высказался о вратаре команды Артемии Плешкове.