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Ротенберг: клуб КХЛ спокойно попал бы в розыгрыш Кубка Стэнли

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Главный тренер СКА и сборной «Россия 25» Роман Ротенберг высказал мнение об уровне хоккея в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) и Континентальной хоккейной лиге (КХЛ).
Ротенберг: клуб КХЛ спокойно попал бы в розыгрыш Кубка Стэнли
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

«Надо сначала сыграть, чтобы так говорить. Я вот думаю, что чемпион КХЛ мог бы попасть в плей‑офф НХЛ. Разумеется, при правильной работе тренерского штаба, подборе игроков. Всё возможно. Клуб КХЛ спокойно попал бы в розыгрыш Кубка Стэнли. В этом ничего сложного нет», — цитирует Ротенберга «Матч ТВ».

6 марта появилась информация о том, что КХЛ осенью 2023 года разработала проект изменений в федеральный закон о спорте РФ с целью выйти из-под эгиды ФХР и IIHF.

В текущем сезоне КХЛ подопечные Ротенберга покинули розыгрыш плей-офф на стадии 1/4 финала, уступив «Автомобилисту» со счётом 1-4 в серии. 

Ранее Ротенберг высказался о вратаре команды Артемии Плешкове.

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