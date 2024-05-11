Энрике: Мбаппе ещё не назвал свой новый клуб, но думаю, что всё очевидно

Главный тренер ПСЖ Луис Энрике высказался об уходе нападающего Килиана Мбаппе.

«Я могу сказать только хорошее в адрес Мбаппе и его брата. Я понимаю его решение. Он провёл здесь семь лет, он легенда клуба. Он ещё не сказал, куда уйдёт, но думаю, что это очевидно. Было большой гордостью видеть его в команде. Я желаю ему всего наилучшего», — приводит слова Энрике RMC Sport.

Накануне Мбаппе объявил о решении покинуть ПСЖ по окончании сезона в статусе свободного агента. В нынешнем сезоне 25-летний футболист сыграл за команду 46 матчей, забил 43 гола и отдал десять результативных передач.

По информации СМИ, француз продолжит карьеру в мадридском клубе.

Ранее сообщалось, что ПСЖ испытывает облегчение после заявления Мбаппе об уходе.