Глава СК поручил изучить причины гибели пассажиров автобуса в Петербурге

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил комплексно изучить причины, которые привели к гибели людей при падении автобуса в реку в Санкт-Петербурге.

Об этом сообщает СК.

«Председатель СК России поручил комплексно изучить причины, которые привели к гибели людей при падении автобуса в реку в Санкт-Петербурге», — говорится в Telegram-канале ведомства.

Отмечается, что следствие по поручению Бастрыкина проанализирует работу компании «Такси», в компании провели обыски.

Ранее в городском комитете транспорта сообщили, что автобус 7 мая прошёл плановое техобслуживание, был исправен. По последним данным, погибли семь человек.