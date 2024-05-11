Глава СК поручил изучить причины гибели пассажиров автобуса в Петербурге
- РИА Новости
Об этом сообщает СК.
«Председатель СК России поручил комплексно изучить причины, которые привели к гибели людей при падении автобуса в реку в Санкт-Петербурге», — говорится в Telegram-канале ведомства.
Отмечается, что следствие по поручению Бастрыкина проанализирует работу компании «Такси», в компании провели обыски.
Ранее в городском комитете транспорта сообщили, что автобус 7 мая прошёл плановое техобслуживание, был исправен. По последним данным, погибли семь человек.