Пушилин заявил о возможности ликвидации Зеленского Западом

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил о возможности ликвидации Владимира Зеленского западными странами.

Как он сказал в интервью РИА Новости, от перемены фамилий и лиц на Украине ситуация в стране не поменяется.

«Здесь воля Запада, западных стран является главенствующей. Я, со своей стороны, считаю, что судьба Зеленского в любом случае незавидна», — отметил Пушилин.

По его словам, Зеленского Запад использует, насколько это возможно, насколько это будет считаться эффективным.

«Ну, а потом там есть определённая развилка — от того, что он будет отстранён в плане какого-то переворота, чтобы это было ярко, красиво и чтобы это опять было как-то там духоподъёмно для тех, кто сейчас введён в заблуждение. Я говорю про жителей оставшейся части Украины, которые ещё пытаются и надеются на какие-то хорошие действия со стороны Запада, со стороны США в свой адрес», — указал глава ДНР.

Вместе с этим он добавил, что это лишь одна возможная сторона развития дальнейших событий в отношении Зеленского.

«Но, я бы не исключал, и вплоть до его ликвидации, и с попыткой обвинить как раз нас, Россию», — сказал Пушилин.

Ранее депутат Рады заявил, что в офисе Зеленского паника из-за провалов ВСУ и недовольства граждан.