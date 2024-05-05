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Депутат Рады: в офисе Зеленского паника из-за провалов ВСУ и недовольства граждан

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Депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся под стражей по подозрению в госизмене, заявил, что в офисе Владимира Зеленского началась паника из-за проблем на фронте и недовольства населения.

«На самом деле, официальные коммуникации последних недель — это сплошной трэш. И связано это с тем, что дома — пожар», — цитирует его РИА Новости.

По словам Дубинского, кто-то «спасает кота, кто-то биткоины».

«Но все бегут в разные стороны и говорят разные вещи. Несмотря на показную уверенность, у спикеров ОП паника», — добавил депутат.

Также Дубинский заявил, что прекращение или задержка в поставках помощи Украине от Запада может иметь катастрофические последствия для страны.

По его мнению, Украина получит крохи, отработав интересы политических групп в США.

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