Депутат Рады: в офисе Зеленского паника из-за провалов ВСУ и недовольства граждан
«На самом деле, официальные коммуникации последних недель — это сплошной трэш. И связано это с тем, что дома — пожар», — цитирует его РИА Новости.
По словам Дубинского, кто-то «спасает кота, кто-то биткоины».
«Но все бегут в разные стороны и говорят разные вещи. Несмотря на показную уверенность, у спикеров ОП паника», — добавил депутат.
Также Дубинский заявил, что прекращение или задержка в поставках помощи Украине от Запада может иметь катастрофические последствия для страны.
По его мнению, Украина получит крохи, отработав интересы политических групп в США.