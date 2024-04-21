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Дубинский: Украина получит крохи, отработав интересы политических групп в США

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Депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский заявил, что Киев после одобрения палатой представителей конгресса Соединённых Штатов нового пакета помощи получит «крохи», отработав интересы конкретных политических групп.
Дубинский: Украина получит крохи, отработав интересы политических групп в США
  • Gettyimages.ru

Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, данные средства нельзя потратить на пенсии и соцвыплаты, это деньги на зарплаты чиновникам и бюджетникам.

«При этом общий дефицит бюджета остаётся колоссальным, даже с учётом этих средств — около $20 млрд, влияние которого проявится со второго полугодия», — заявил депутат.

В вопросе оружия, по мнению Дубинского, суть принятого палатой представителей проекта заключается в том, что большую часть средств получит ВПК США.

Он добавил, что, получив «крохи с барского стола», после политической игры, которая стоила украинской стороне жизней, территорий, инфраструктуры, Киев сработал в интересах конкретных политических и лоббистских групп в Соединённых Штатах.

Ранее сообщалось, что голосование по законопроектам о помощи союзникам, в том числе Украине, а также по конфискации российских активов пройдёт в сенате США во вторник, 23 апреля.

Председатель Государственной думы России Вячеслав Володин заявил, что США решением о помощи Украине окончательно похоронили её экономику.

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