Дубинский: Украина получит крохи, отработав интересы политических групп в США
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Об этом пишет РИА Новости.
По его словам, данные средства нельзя потратить на пенсии и соцвыплаты, это деньги на зарплаты чиновникам и бюджетникам.
«При этом общий дефицит бюджета остаётся колоссальным, даже с учётом этих средств — около $20 млрд, влияние которого проявится со второго полугодия», — заявил депутат.
В вопросе оружия, по мнению Дубинского, суть принятого палатой представителей проекта заключается в том, что большую часть средств получит ВПК США.
Он добавил, что, получив «крохи с барского стола», после политической игры, которая стоила украинской стороне жизней, территорий, инфраструктуры, Киев сработал в интересах конкретных политических и лоббистских групп в Соединённых Штатах.
Ранее сообщалось, что голосование по законопроектам о помощи союзникам, в том числе Украине, а также по конфискации российских активов пройдёт в сенате США во вторник, 23 апреля.
Председатель Государственной думы России Вячеслав Володин заявил, что США решением о помощи Украине окончательно похоронили её экономику.