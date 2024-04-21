Депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский заявил, что Киев после одобрения палатой представителей конгресса Соединённых Штатов нового пакета помощи получит «крохи», отработав интересы конкретных политических групп.

Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, данные средства нельзя потратить на пенсии и соцвыплаты, это деньги на зарплаты чиновникам и бюджетникам.

«При этом общий дефицит бюджета остаётся колоссальным, даже с учётом этих средств — около $20 млрд, влияние которого проявится со второго полугодия», — заявил депутат.

В вопросе оружия, по мнению Дубинского, суть принятого палатой представителей проекта заключается в том, что большую часть средств получит ВПК США.

Он добавил, что, получив «крохи с барского стола», после политической игры, которая стоила украинской стороне жизней, территорий, инфраструктуры, Киев сработал в интересах конкретных политических и лоббистских групп в Соединённых Штатах.

Ранее сообщалось, что голосование по законопроектам о помощи союзникам, в том числе Украине, а также по конфискации российских активов пройдёт в сенате США во вторник, 23 апреля.

Председатель Государственной думы России Вячеслав Володин заявил, что США решением о помощи Украине окончательно похоронили её экономику.