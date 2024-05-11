RT в Telegram
Подпишись

Депутат Журавлёв: референдумы заложили основу объединения Донбасса с Россией

Короткая ссылка
RT
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлёв в беседе с RT назвал началом большого пути момент образования ЛНР и ДНР.
Депутат Журавлёв: референдумы заложили основу объединения Донбасса с Россией
  • РИА Новости

«Без событий 2014 года, когда жители выразили своё желание никогда больше не иметь ничего общего с кровавым киевским режимом, не было бы и 2022 года, когда ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области были внесены в российскую Конституцию», — сказал Журавлёв.

Он также поделился собственными воспоминаниями о событиях референдума 2014 года.

«Я сам был участником этих событий и помню, что таких очередей на голосовании больше не видел никогда. Люди с таким вдохновением шли на участки, и это было настоящим расцветом «русской весны». У каждого была надежда на воссоединение с Россией, которое в итоге и состоялось. Пусть не сразу, через какое-то время, но именно те референдумы заложили основу этого объединения — стало ясно, что людей не переубедить, что они душой всегда были русскими», — отметил депутат.

В заключение он заявил, что нужно обязательно помнить и эти события, и всех, кто в них участвовал.

Ранее президент России Владимир Путин поздравил жителей ДНР и ЛНР с десятилетием образования республик.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить