Депутат Журавлёв: референдумы заложили основу объединения Донбасса с Россией

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлёв в беседе с RT назвал началом большого пути момент образования ЛНР и ДНР.

«Без событий 2014 года, когда жители выразили своё желание никогда больше не иметь ничего общего с кровавым киевским режимом, не было бы и 2022 года, когда ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области были внесены в российскую Конституцию», — сказал Журавлёв.

Он также поделился собственными воспоминаниями о событиях референдума 2014 года.

«Я сам был участником этих событий и помню, что таких очередей на голосовании больше не видел никогда. Люди с таким вдохновением шли на участки, и это было настоящим расцветом «русской весны». У каждого была надежда на воссоединение с Россией, которое в итоге и состоялось. Пусть не сразу, через какое-то время, но именно те референдумы заложили основу этого объединения — стало ясно, что людей не переубедить, что они душой всегда были русскими», — отметил депутат.

В заключение он заявил, что нужно обязательно помнить и эти события, и всех, кто в них участвовал.

Ранее президент России Владимир Путин поздравил жителей ДНР и ЛНР с десятилетием образования республик.