Президент России Владимир Путин поздравил жителей ДНР и ЛНР с десятилетием образования республик.

Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Поздравляю вас с десятилетием образования Донецкой Народной Республики», — поздравил он жителей ДНР.

Российский лидер отметил, что сегодня ДНР — полноправный субъект России, а жители республики могут по праву гордиться своей историей, ратными и трудовыми традициями, а также героями, которые сражаются за родной край и с честью выполняют свой долг в ходе СВО.

Он также отметил восстановление региона.

«Поздравляю вас с десятой годовщиной образования Луганской Народной Республики», — сказал российский лидер в своём обращении к жителям ЛНР.

Вместе с этим он отметил героизм и отвагу жителей республики и её огромное наследие.

«Несмотря на агрессивные действия неонацистов, вы не предали своих предков, не позволили перечеркнуть их ратные и трудовые подвиги, сохранили ту священную связь поколений, которая всегда является прочной основой для сплочённости и успешного развития», — подчеркнул Путин.

Президент России выразил уверенность в том, что со временем удастся вернуть мир на Донбасс, решить самые сложные задачи и отстроить всё то, что было разрушено, а также возвести новое в регионе.