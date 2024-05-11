Посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник заявил, что переоценить гражданский поступок миллионов людей, живущих на Донбассе, крайне сложно.

Собеседник RT отметил, что решение жителей Донбасса продемонстрировало всему миру, что граждане не готовы принять государственный переворот, который произошёл в Киеве.

«Это событие на самом деле сломало сценарий, который готовили западники, и направило процесс, который мы наблюдали на протяжении десяти лет, в другое русло. То есть не произошло полного захвата Украины путём государственного переворота и с помощью так называемой мягкой силы западников», — сказал Мирошник.

Он добавил, что жителями Донбасса двигало стремление к воссоединению с материнским государством — Россией.

«Потому что в любом случае Донбасс всегда тяготел к России, всегда продолжал считать себя некой частью тогда большого предыдущего советского государства, русского государства и никогда не был в составе некоего отдельного государственного образования под названием «Украина». Поэтому это знаковое событие для всех жителей Донбасса, которые проголосовали тогда и выстояли на протяжении вот этих десяти лет. Которые защищали и экономические возможности выживания, и с оружием в руках защищали право выжить и выстоять всё это время», — заключил Мирошник.

Ранее президент России Владимир Путин поздравил жителей ДНР и ЛНР с десятилетием образования республик.