Представитель российского МИД Мирошник: Донбасс всегда тяготел к России
- РИА Новости
Собеседник RT отметил, что решение жителей Донбасса продемонстрировало всему миру, что граждане не готовы принять государственный переворот, который произошёл в Киеве.
«Это событие на самом деле сломало сценарий, который готовили западники, и направило процесс, который мы наблюдали на протяжении десяти лет, в другое русло. То есть не произошло полного захвата Украины путём государственного переворота и с помощью так называемой мягкой силы западников», — сказал Мирошник.
Он добавил, что жителями Донбасса двигало стремление к воссоединению с материнским государством — Россией.
«Потому что в любом случае Донбасс всегда тяготел к России, всегда продолжал считать себя некой частью тогда большого предыдущего советского государства, русского государства и никогда не был в составе некоего отдельного государственного образования под названием «Украина». Поэтому это знаковое событие для всех жителей Донбасса, которые проголосовали тогда и выстояли на протяжении вот этих десяти лет. Которые защищали и экономические возможности выживания, и с оружием в руках защищали право выжить и выстоять всё это время», — заключил Мирошник.
Ранее президент России Владимир Путин поздравил жителей ДНР и ЛНР с десятилетием образования республик.