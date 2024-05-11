RT в Telegram
Подпишись

Представитель российского МИД Мирошник: Донбасс всегда тяготел к России

Короткая ссылка
Полина Полетаева
Посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник заявил, что переоценить гражданский поступок миллионов людей, живущих на Донбассе, крайне сложно.
Представитель российского МИД Мирошник: Донбасс всегда тяготел к России
  • РИА Новости

Собеседник RT отметил, что решение жителей Донбасса продемонстрировало всему миру, что граждане не готовы принять государственный переворот, который произошёл в Киеве.

«Это событие на самом деле сломало сценарий, который готовили западники, и направило процесс, который мы наблюдали на протяжении десяти лет, в другое русло. То есть не произошло полного захвата Украины путём государственного переворота и с помощью так называемой мягкой силы западников», — сказал Мирошник.

Он добавил, что жителями Донбасса двигало стремление к воссоединению с материнским государством — Россией.

«Потому что в любом случае Донбасс всегда тяготел к России, всегда продолжал считать себя некой частью тогда большого предыдущего советского государства, русского государства и никогда не был в составе некоего отдельного государственного образования под названием «Украина». Поэтому это знаковое событие для всех жителей Донбасса, которые проголосовали тогда и выстояли на протяжении вот этих десяти лет. Которые защищали и экономические возможности выживания, и с оружием в руках защищали право выжить и выстоять всё это время», — заключил Мирошник.

Ранее президент России Владимир Путин поздравил жителей ДНР и ЛНР с десятилетием образования республик.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить