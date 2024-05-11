Косачёв: 10 лет назад люди на юго-востоке Украины защитили свои исконные права
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«Эта дата важна и дело здесь не в том, что она круглая. Дело в том, что десять лет назад люди на юго-востоке Украины, не принявшие государственный переворот, нашли в себе мужество и стойкость проявить характер и волю к победе и защитить свои исконные права. Именно в этом они тогда нашли поддержку со стороны России», — заявил Косачёв.
По его мнению, данное событие напоминает всему миру, что украинский кризис начался не с начала СВО, а с государственного переворота 2014 года.
«И десятилетие Донецкой и Луганской народных республик, с моей точки зрения, знаменует собой точку невозврата. Если хотите, поворотный момент в судьбах жителей юго-востока Украины... И далее, я уверен, они должны иметь право жить в мире, согласии, гармонии и безопасности вне зависимости от того, что по этому поводу думают украинские и любые другие власти к западу от Украины», — заключил собеседник RT.
Ранее президент России Владимир Путин поздравил жителей ДНР и ЛНР с десятилетием образования республик.