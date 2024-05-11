В «Фенербахче» отреагировали на информацию о переговорах с Моуринью

Член совета директоров «Фенербахче» Салахаттин Баки прокомментировал новость о возможных переговорах с Жозе Моуринью.

«Мы даже не знаем, останемся ли сами в клубе. У нас скоро пройдут выборы», — цитирует Баки «Спорт-Экспресс».

Как сообщает Sabah, «Фенербахче» крайне заинтересован в назначении Моуринью на пост главного тренера команды.

Последней командой португальца была «Рома», которую он покинул в январе 2024 года. Под его руководством клуб выиграл Лигу конференций.

Также он тренировал «Порту», «Челси», «Реал», «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэм».

Ранее сообщалось, что Моуринью хочет вернуться в «Манчестер Юнайтед».