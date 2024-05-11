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ФСВТС будет напрямую подчиняться президенту России

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Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС России) будет напрямую подчиняться президенту.
ФСВТС будет напрямую подчиняться президенту России
  • globallookpress.com

Об этом свидетельствует указ российского лидера Владимира Путина.

В документе сказано, что ФСВТС теперь находится в числе федеральных министерств, федеральных служб и федеральных агентств. Руководство его деятельностью будет осуществлять президент России.

11 мая Путин подписал указ «О структуре федеральных органов исполнительной власти».

Глава государства также подписал указ, из которого следует, что число и названия министерств в новом правительстве остаются прежними.

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