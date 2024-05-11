ФСВТС будет напрямую подчиняться президенту России
- globallookpress.com
Об этом свидетельствует указ российского лидера Владимира Путина.
В документе сказано, что ФСВТС теперь находится в числе федеральных министерств, федеральных служб и федеральных агентств. Руководство его деятельностью будет осуществлять президент России.
11 мая Путин подписал указ «О структуре федеральных органов исполнительной власти».
Глава государства также подписал указ, из которого следует, что число и названия министерств в новом правительстве остаются прежними.