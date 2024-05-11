Украина за десять лет с момента проведения референдумов о самоопределении ДНР и ЛНР превратилась в страну-самоизгой, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

Об этом она написала в Telegram.

По словам Захаровой, прошло десять лет и сегодня очевидно, что народ Донбасса сделал тогда правильный выбор, не найдя помощи у международных организаций, в мандат которых заложены функции по защите безопасности в Европе.

Она отметила, что Украина за эти годы превратилась в failed state, страну-самоизгой, загнанную в овраг цивилизации «неонацистской идеологией» и исторической амнезией.

Ранее американский профессор Джон Миршаймер заявил, что Украина рискует лишиться контроля над ещё 20% территорий.

Обозреватель портала Focus Габор Штайнгарт отметил, что на Западе уже признают поражение Украины и готовятся к переговорам.