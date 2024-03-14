Нерешительность Запада, чья риторика «не поспевает» за реальными действиями, сыграла на руку России, а её президент Владимир Путин приобрёл новых союзников во всех странах G20, считает обозреватель портала Focus Габор Штайнгарт.

В статье под заголовком «Всё больше признаков скорой победы Путина» журналист отмечает, что Запад уже считает конфликт на Украине проигранным и готовится к заключению сделок с Россией.

Штайнгарт утверждает, что уже есть шесть признаков того, что «Путин станет восходящей звездой 2024 года», а Владимир Зеленский станет «проигравшим года».

Так, автор материала говорит, что Украина превратилась в истощённую страну, а украинский конфликт «обошёлся её сторонникам в €252 млрд». Стратегия Запада по изоляции России при этом провалилась: страна нашла политических и экономических партнёров в Китае, Индии и Турции. Третий аргумент обозревателя заключается в том, что США поставили под вопрос политику «экспорта демократии», а демократы потеряли интерес к «финансированию зарубежных войн».

Ещё одним признаком поражения Запада является поведение канцлера Германии Олафа Шольца, который не желает увеличивать риски для ФРГ. В то же время умеренные консерваторы страны получили поддержку от Папы Римского, который намекнул на необходимость поднятия «белого флага» в ситуации вокруг Украины.

В качестве шестого аргумента Штайнгарт приводит желание бизнеса нормализовать отношения с Россией и начать восстанавливать Украину. Как пишет автор, с поправкой на инфляцию восстановление Украины будет «в пять раз более обширным, чем восстановление Германии».

По словам премьера Венгрии Виктора Орбана, который ранее встретился в США с Дональдом Трампом, американский политик не станет давать Украине деньги в случае своего переизбрания на пост президента, а Европа без США не сможет финансировать конфликт, и тот закончится.