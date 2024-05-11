Пушилин: три человека погибли в результате обстрела кафе в Донецке

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что три человека погибли в результате обстрела кафе в Донецке.

Он добавил, что ещё восемь, включая ребёнка, пострадали.

«В результате прямого попадания по ресторану «Парадиз» в Кировском районе Донецка погибли три гражданских лица: женщина (сотрудник ресторана) и двое мужчин (посетители). На текущий момент известно о восьми пострадавших», — написал он в своём Telegram-канале.

Уточняется, что при данном обстреле одна из американских ракет HIMARS попала непосредственно в ресторан, а вторая — в рядом стоящий недострой.

Ранее сообщалось об одном погибшем и о четырёх пострадавших.