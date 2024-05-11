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Пушилин: три человека погибли в результате обстрела кафе в Донецке

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Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что три человека погибли в результате обстрела кафе в Донецке.
Пушилин: три человека погибли в результате обстрела кафе в Донецке
  • РИА Новости

Он добавил, что ещё восемь, включая ребёнка, пострадали.

«В результате прямого попадания по ресторану «Парадиз» в Кировском районе Донецка погибли три гражданских лица: женщина (сотрудник ресторана) и двое мужчин (посетители). На текущий момент известно о восьми пострадавших», — написал он в своём Telegram-канале.

Уточняется, что при данном обстреле одна из американских ракет HIMARS попала непосредственно в ресторан, а вторая — в рядом стоящий недострой.

Ранее сообщалось об одном погибшем и о четырёх пострадавших.

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