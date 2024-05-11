Один человек погиб и четверо пострадали из-за обстрела ВСУ кафе в Донецке

Один человек погиб и четверо пострадали в результате обстрела украинскими войсками кафе в Донецке.

Об этом РИА Новости рассказал на месте происшествия уполномоченный сотрудник СК России.

«Имеется информация об одном погибшем и не менее четырёх раненых. Раненых уже госпитализировали, им оказывается необходимая медицинская помощь», — сказал он.

Сотрудник добавил, что характерные осколки указывают на применение украинскими военными при обстреле американской РСЗО HIMARS. Они уже изъяты на экспертизу.

Ранее сообщалось, что ВСУ нанесли удар по гаражному кооперативу в Кировском районе Донецка при помощи БПЛА, мирная жительница пострадала.