RT в Telegram
Подпишись

Один человек погиб и четверо пострадали из-за обстрела ВСУ кафе в Донецке

Короткая ссылка
Один человек погиб и четверо пострадали в результате обстрела украинскими войсками кафе в Донецке.
Один человек погиб и четверо пострадали из-за обстрела ВСУ кафе в Донецке
  • РИА Новости

Об этом РИА Новости рассказал на месте происшествия уполномоченный сотрудник СК России.

«Имеется информация об одном погибшем и не менее четырёх раненых. Раненых уже госпитализировали, им оказывается необходимая медицинская помощь», — сказал он.

Сотрудник добавил, что характерные осколки указывают на применение украинскими военными при обстреле американской РСЗО HIMARS. Они уже изъяты на экспертизу.

Ранее сообщалось, что ВСУ нанесли удар по гаражному кооперативу в Кировском районе Донецка при помощи БПЛА, мирная жительница пострадала.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить