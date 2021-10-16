DM: «грубое нарушение» принятой практики — Россия не дала эсминцу США вторгнуться в свои территориальные воды
Министерство обороны России заявило, что её военный корабль якобы заставил эсминец ВМС США отказаться от попытки вторгнуться в территориальные воды страны в Японском море, пишет Daily Mail.
На видео, которое было опубликовано Министерством обороны России, видно, как противолодочное судно «Адмирал Трибуц» приблизилось к американскому эсминцу USS Chafee в заливе Петра Великого к югу от Владивостока на расстояние 50 м.
Однако в ВМС США с версией российской стороны не согласились: по словам ведомства, заявление России на самом деле «ложное», а взаимодействие между судами было «безопасным и профессиональным».
Инцидент произошёл на фоне совместных военно-морских учений с участием России и Китая в этом районе. При этом данное происшествие стало лишь очередным примером столкновений российских и западных военных кораблей на фоне крайне прохладных отношений между Россией и США.
Министерство обороны России заявило, что «Адмирал Трибуц» предупредил американский эсминец по радио, сообщив тому, что он находится в районе, закрытом для судоходства из-за артиллерийских стрельб.
USS Chafee курс менять не стал, вместо этого подняв флаг, говорящий о том, что он готовится запустить вертолёт со своей палубы. В ходе подобных действий корабль не может изменить свой курс и скорость.
В соответствии с международными правилами мореплавания «Адмирал Трибуц» взял курс на вытеснение нарушителя из российских территориальных вод, добавили в министерстве.
В результате USS Chafee изменил курс, когда два корабля находились менее чем в 70 м друг от друга.
По словам Москвы, весь эпизод продлился менее 50 минут. При этом Россия осудила это «грубое нарушение» правил предупреждения столкновения судов в море. Вместе с тем представитель Тихоокеанского флота США опроверг российскую версию событий.
«Заявление Министерства обороны России о взаимодействии между нашими двумя кораблями ВМС является ложным, — отметил он. — Взаимодействие было безопасным и профессиональным».
По мнению ведомства, USS Chafee действовал в штатном режиме в международных водах, когда российский эсминец приблизился к эсминцу на расстояние 70 м как раз в тот момент, когда там готовились ко взлёту.
«USS Chafee всегда действовал в соответствии с международным правом и принятой практикой. Соединённые Штаты будут продолжать летать, плавать и действовать там, где это позволяет международное право», — подчеркнули в американском ведомстве.
Вместе с тем этот инцидент моментально повлёк за собой дипломатические последствия. В частности, Министерство обороны России вызвало военного атташе США, которому рассказали о «непрофессиональных действиях» USS Chafee.
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