ЛIГА.net: Украина с помощью Великобритании построит две новые военно-морские базы

Посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко рассказал, что Лондон помогает Киеву в строительстве двух новых военно-морских баз на Чёрном и на Азовском морях. Как передаёт «ЛIГА.net», дипломат также добавил, что в ближайшее время Украина получит от Великобритании два действующих корабля, которые сразу войдут в состав ВМС.

На Украине при помощи Великобритании началось строительство двух новых военно-морских баз. Как передаёт «ЛIГА.net», об этом рассказал посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко.

Дипломат также добавил, что в ближайшее время Украина получит от Великобритании два действующих корабля, которые сразу войдут в состав ВМС. По его словам, это два минных тральщика, на которых установлено самое современное оборудование и которые отвечают всем стандартам НАТО.

«Будет начата работа по строительству двух новых военно-морских портов. Начнётся строительство кораблей меньшего класса на Украине и в Британии. Сначала — в Британии, потом технологию и производство передадут на украинские верфи. И, наконец, что очень важно, мы получим оружие — ракетное», — сказал Пристайко.

Посол рассказал, что уже решён вопрос о строительстве двух военно-морских баз — на Чёрном и Азовском морях.

«Есть проекты, есть британская компания, которая будет общим интегратором и будет работать и с базами, и с кораблями. Работы уже начались на месте — изучение, планирование, привязка к местности. Это будут специальные военно-морские защищённые базы, где будут располагаться войска, будет жить персонал, их семьи, тренировочные — всё, что необходимо для того, чтобы это были современные, стандарта НАТО, военно-морские базы», — добавил Пристайко.