ЛIГА.net: Украина с помощью Великобритании построит две новые военно-морские базы
На Украине при помощи Великобритании началось строительство двух новых военно-морских баз. Как передаёт «ЛIГА.net», об этом рассказал посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко.
Дипломат также добавил, что в ближайшее время Украина получит от Великобритании два действующих корабля, которые сразу войдут в состав ВМС. По его словам, это два минных тральщика, на которых установлено самое современное оборудование и которые отвечают всем стандартам НАТО.
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