Fox News: афганские беженцы напали в Америке на военнослужащую США

На американской базе в штате Нью-Мексико военнослужащая Вооружённых сил США предположительно подверглась нападению со стороны «небольшой группы» афганских беженцев, сообщает Fox News. ФБР подтвердило телеканалу, что уже изучает обстоятельства этого дела.
Несколько афганских беженцев, размещённых в жилом комплексе на военной базе Форт-Блисс в штате Нью-Мексико, предположительно напали на женщину-военнослужащую США, сообщает Fox News. ФБР подтвердило каналу, что в настоящее время ведётся расследование данного инцидента.
По имеющейся информации, женщина, имя и возраст которой пока неизвестны, 19 сентября подверглась нападению со стороны «небольшой группы эвакуированных».
«Мы получили обращение с базы Форт-Блисс, и наше ведомство проводит расследование», — заявила представитель ФБР Дженетт Харпер.
Официальные лица Форт-Блисс подтвердили Fox News информацию о нападении. Они также сообщили, что военнослужащей была оказана поддержка и психологическая помощь.
Это предполагаемое нападение произошло вслед за тем, как двум афганским беженцам, размещённым на базе Форт-Маккой в Висконсине, были предъявлены обвинения в совершении таких преступлений, как домашнее насилие и сексуальное насилие в отношении несовершеннолетнего.
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