DWN: «c волками жить — по-волчьи выть» — в условиях мировой конкуренции Германии нужно срочно меняться

После выборов в бундестаг Германии необходимо совершить экономический рывок, иначе она не устоит в конкурентной борьбе с Китаем и США, пишет Deutsche Wirtschafts Nachrichten. Немецким политикам нужно «встать с дивана», снять «отягчающие их бюрократические жилеты» и бороться за будущее их страны, иначе немцы продолжат «пилить сук, на котором сидят». Правда, на практике такая революция маловероятна, сетует автор статьи Роберт Хальвер.

После выборов в бундестаг перед будущим правительством Германии встанут поистине «геркулесовые задачи» в сфере экономической политики, пишет Deutsche Wirtschafts Nachrichten. Если они не будут решены, то немцы продолжат «пилить сук, на котором сидят», предостерегает автор статьи Роберт Хальвер.

Для того чтобы и дальше поддерживать «раздутое социальное государство», Берлину необходима растущая и конкурентоспособная экономика, объясняет он. В такой стране и потребность в социальной помощи ниже, ведь есть большое количество рабочих мест. Однако сейчас Германия отстаёт от США и Китая по уровню как экономического, так и технологического развития. Потенциал для роста не реализован. Стране необходимы серьёзные реформы, подчёркивает Хальвер.

После выборов политикам нужно будет «встать с дивана» и снять «отягчающие их бюрократические жилеты». Реализация крупных инфраструктурных проектов в Германии сейчас занимает годы, но в условиях высокой мировой конкуренции это неприемлемо. «Почему стартапы с яркими идеями так охотно уходят в США и почему крупные первичные публичные размещения акций проходят на Уолл-стрит, а не у нас?» — сетует автор.

Борьба с глобальным потеплением несомненно важна, но экология не должна становиться врагом экономики, продолжает Хальвер. У стран, в которых этим вопросам уделяют меньше внимания, есть конкурентные преимущества, и они переманивают к себе немецкие компании, а вместе с ними и рабочие места. В результате это не приносит пользы ни климату, ни экономике Германии. Если мы отказываемся от «грязной промышленности», то тогда нужно активно развивать «чистую», но и здесь на её пути встают немецкие бюрократы.

На сегодняшний день уровень развития цифровых технологий и качество сетей — самые важные факторы конкурентоспособности. Берлин обязан как можно скорее ликвидировать отставание по этим направлениям. Также в Германии наблюдаются дефициты в сфере производства аккумуляторов, разработке квантовых, облачных технологий и искусственного интеллекта. К слову, эта промышленная революция потребует большого количества электроэнергии, отмечает автор. А если Германия и впредь будет удерживать за собой место чемпиона Европы по ценам на электричество, то в конкуренции с остальными странами ей остаётся рассчитывать только на утешительный приз.

Революция также потребует больших финансовых вложений, пишет Deutsche Wirtschafts Nachrichten. Для того чтобы изыскать средства, можно было бы сократить социальные выплаты, но это будет стоить политикам переизбрания. Можно также сэкономить на бундесвере или дорогах, но тогда Германия закончит с «жестяной банкой» вместо армии и станет «чемпионом мира по выбоинам». Повышение налогов — это тоже плохое решение, ведь на конъюнктурные настроения оно влияет «как кошка на колонию мышей», объясняет Хальвер. К тому же налоги в Германии и так достаточно высокие.

Так что нужно уходить в долги. Для повышения своей конкурентоспособности и ради победы в борьбе за экономическое будущее США и Китай поступают так постоянно. И ФРГ не хватит её ограниченных средств для того, чтобы выстоять в этом противоборстве. Так что, как бы ни болела душа немецких политиков, ратующих за стабильность, раз уж приходится жить с волками, то и «выть нужно по-волчьи». Главное, чтобы средства шли на реальное улучшение инфраструктуры, а не на популистские проекты.

Если взглянуть на предвыборные программы партий, то там действительно много говорится о модернизации Германии. Но что останется от этого после выборов? Скорее всего, следующее правительство будет коалиционным, а это значит, что от некоторых обещаний придётся отказаться. К тому же все финансово важные решения нужно согласовывать с бундесратом, а соотношение политических сил в нём обычно сильно отличается от бундестага. Так что на практике теоретически возможный экономический рывок представляется маловероятным, заключает Хальвер.