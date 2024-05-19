Практически все животные Москвы вышли из зимней спячки до начала майских холодов

Начальник отдела мониторинга биоразнообразия Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы Азамат Кунафин рассказал в беседе с RT, что практически все животные Москвы вышли из зимней спячки до начала майского похолодания, в том числе ужи, которые спят дольше всех — приблизительно 7—8 месяцев.

«Практически все животные Москвы вышли из зимней спячки до начала майского похолодания, в том числе ужи, которые спят дольше всех — приблизительно 7—8 месяцев. Ежи в этом году проснулись в первой декаде апреля, а летучие мыши — в середине апреля, что соответствует норме. Пока ещё в спячке находятся орешниковые сони — они чутко реагируют на холод. Ожидаем их выход из спячки после 25 мая», — отметил он.

По его словам, в связи с похолоданием некоторые виды насекомых, моллюсков, амфибий и пресмыкающихся стали проявлять меньшую активность.

«Однако это отнюдь не критично. Флора и фауна города Москвы в процессе длительной эволюции приспособились к различным погодным неожиданностям, в том числе к весенним заморозкам и снегопадам. Кратковременные заморозки обычно не оказывают резко негативного влияния», — заключил Кунафин.

Ранее сообщалось, что с наступлением тёплой погоды на природных территориях Москвы появились первые клещи.