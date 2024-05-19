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Гвардиола заявил, что останется в «Манчестер Сити» в следующем сезоне

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Хосеп Гвардиола заявил, что останется на посту главного тренера «Манчестер Сити» в следующем сезоне.

«У меня есть контракт, и я хочу быть здесь в следующем сезоне», — приводит слова Гвардиолы Mirror.

Гвардиола возглавляет «Сити» с 2016 года. Под его руководством команда завоевала 16 трофеев, в том числе выиграла чемпионат Англии (пять раз), Кубок (2) и Суперкубок Англии (2).

В этом сезоне «Сити» также претендует на чемпионство в АПЛ.

Ранее сообщалось, что в «Баварии» хотят, чтобы Гвардиола сменил Тухеля на посту главного тренера.

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