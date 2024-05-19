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Пасека: как спортсмен, который уже был на Олимпиаде, сейчас бы на неё не поехала

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Призёр Олимпийских игр по спортивной гимнастике Мария Пасека заявила, что она сама отказалась бы от участия в Играх.

«Ситуация двоякая. Я как спортсмен, который уже был на Олимпийских играх, сейчас бы не поехала. Мне бы хотелось видеть флаг своей страны, а не ходить в заклеенной экипировке. Но очень жалко ребят, которые очень долго шли к Олимпиаде. Будь я на месте молодёжи, то поехала бы», — приводит слова Пасеки «Матч ТВ».

Напомним, что МОК допустил россиян и белорусов к Олимпиаде в нейтральном статусе. На Игры попадут те, кто прошёл квалификацию в своих видах спорта. Спортсмены не должны поддерживать СВО и быть связаны с военными ведомствами.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа.

Ранее Журова заявила, что МОК хочет убрать и стереть любые ассоциации с Россией на Олимпиаде.

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