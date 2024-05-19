ВСУ попытались атаковать ряд гражданских объектов в Краснодарском крае
«В ночь с 18 на 19 мая киевским режимом предпринята попытка атаки с помощью БПЛА гражданских объектов на территории Славянского и Кущевского районов.
Подавлено не менее 10 беспилотников», — говорится в сообщении.
После падения одного из дронов в Кущевском районе возник пожар, в результате ЧП никто не пострадал.
В Славянске-на-Кубани беспилотник упал на территории НПЗ.
Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко ранее опроверг информацию об атаке БПЛА на нефтебазу в Выборге.