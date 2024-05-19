ВСУ попытались атаковать ряд гражданских объектов в Краснодарском крае

ВСУ попытались атаковать ряд гражданских объектов в Славянском и Кущевском районах Краснодарского края, подавлено не менее 10 беспилотников, следует из заявления оперштаба региона.

«В ночь с 18 на 19 мая киевским режимом предпринята попытка атаки с помощью БПЛА гражданских объектов на территории Славянского и Кущевского районов.

Подавлено не менее 10 беспилотников», — говорится в сообщении.

После падения одного из дронов в Кущевском районе возник пожар, в результате ЧП никто не пострадал.

В Славянске-на-Кубани беспилотник упал на территории НПЗ.

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко ранее опроверг информацию об атаке БПЛА на нефтебазу в Выборге.