Израильский министр Ганц пригрозил отставкой при отсутствии плана по Газе
«Сейчас мы находимся на роковом перепутье... Военный кабинет должен сформулировать и утвердить к 8 июня план действий, который приведёт к реализации шести стратегических целей национального значения», — цитирует его РИА Новости.
Ганц акцентировал внимание на том, что подаст в отставку в случае, если кабинет не утвердит к указанной дате план действий по Газе.
Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц предостерёг Израиль от полномасштабной наземной операции в Рафахе.
До этого сообщалось, что Алжир и Словения запросили заседание СБ ООН по ситуации в Рафахе.