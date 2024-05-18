RT в Telegram
Подпишись

Шольц предостерёг Израиль от полномасштабной наземной операции в Рафахе

Короткая ссылка
Проводить полномасштабную наземную операцию в городе Рафахе в секторе Газа — безответственно. Такую точку зрения высказал канцлер ФРГ Олаф Шольц.
Шольц предостерёг Израиль от полномасштабной наземной операции в Рафахе
  • AP
  • © Ramez Habboub

Как сообщает ТАСС со ссылкой на агентство DPA, немецкий канцлер призвал оказать палестинскому населению дополнительную помощь.

«Мы едины во мнении, мы в Германии, в Европе, а также американское правительство: безответственно сейчас думать о нападении на Рафах, где многие миллионы беженцев нашли убежище и находятся без защиты», — отметил Шольц.

Он указал на необходимость доставить в Газу больше гуманитарной помощи — не менее 500 грузовиков в день.

Ранее РИА Новости сообщило, что Алжир и Словения запросили заседание СБ ООН по ситуации в Рафахе.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить