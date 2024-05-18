Шольц предостерёг Израиль от полномасштабной наземной операции в Рафахе

Проводить полномасштабную наземную операцию в городе Рафахе в секторе Газа — безответственно. Такую точку зрения высказал канцлер ФРГ Олаф Шольц.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на агентство DPA, немецкий канцлер призвал оказать палестинскому населению дополнительную помощь.

«Мы едины во мнении, мы в Германии, в Европе, а также американское правительство: безответственно сейчас думать о нападении на Рафах, где многие миллионы беженцев нашли убежище и находятся без защиты», — отметил Шольц.

Он указал на необходимость доставить в Газу больше гуманитарной помощи — не менее 500 грузовиков в день.

Ранее РИА Новости сообщило, что Алжир и Словения запросили заседание СБ ООН по ситуации в Рафахе.