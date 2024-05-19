Братья Запашные рассказали об угрозах на фоне поездки в Донбасс

Народные артисты России Эдгард и Аскольд Запашные заявили, что им не раз угрожали, но ни угрозы, ни обстрелы не повлияли на решение приехать в Донбасс со спектаклем «И100РИЯ».

«Нам не первый год уже поступают угрозы, но, несмотря на всё это давление, мы всё равно приехали сюда. И я скажу в прямом смысле слова, что мне уже грустно становится от того, что с этой публикой нам на время придётся попрощаться», — заявил РИА Новости Эдгард Запашный.

Его брат Аскольд отметил, что артисты ехали в регион исключительно на добровольной основе.

«Любой мог отказаться абсолютно. То есть это было по доброй воле. Так вот, все пучили глаза и говорили: «Что значит отказаться? Мы хотим!» Очень многие, кстати говоря, остались расстроены, кто не смог приехать», — добавил он.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что певец Филипп Киркоров приехал в ДНР с гуманитарной миссией, но мало кто знает, сколько он всегда помогал.

В распоряжении RT оказалось видео выступления Филиппа Киркорова в городской больнице в Горловке.