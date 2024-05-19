Аналитик Пиллсбери назвал объятия Путина и Си Цзиньпина кошмаром для США
«Это стратегический кошмар — видеть, как два лидера обнимают друг друга. Обычно лидер Китая Си Цзиньпин ведёт себя более сдержанно. Он не итальянец-любитель объятий, он лидер китайских коммунистов», — цитирует эксперта РИА Новости.
Он подчеркнул, что дружеские отношения между Москвой и Пекином крайне опасны для Вашингтона, так как и Китай, и Россия для США — стратегические оппоненты.
Ранее координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил, что США обеспокоены развитием российско-китайских отношений.
До этого президент России Владимир Путин заявил о намерении российской и китайской сторон углублять сотрудничество в различных областях, включая сферу высоких технологий.
В свою очередь, председатель КНР Си Цзиньпин выразил мнение, что Китай и Россию ждут новые широкие перспективы.