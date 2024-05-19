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Аналитик Пиллсбери назвал объятия Путина и Си Цзиньпина кошмаром для США

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Объятия президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина — это кошмар для США, заявил в интервью Fox News аналитик фонда «Наследие» Майкл Пиллсбери.

«Это стратегический кошмар — видеть, как два лидера обнимают друг друга. Обычно лидер Китая Си Цзиньпин ведёт себя более сдержанно. Он не итальянец-любитель объятий, он лидер китайских коммунистов», — цитирует эксперта РИА Новости.

Он подчеркнул, что дружеские отношения между Москвой и Пекином крайне опасны для Вашингтона, так как и Китай, и Россия для США — стратегические оппоненты.

Ранее координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил, что США обеспокоены развитием российско-китайских отношений.

До этого президент России Владимир Путин заявил о намерении российской и китайской сторон углублять сотрудничество в различных областях, включая сферу высоких технологий.

В свою очередь, председатель КНР Си Цзиньпин выразил мнение, что Китай и Россию ждут новые широкие перспективы.

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