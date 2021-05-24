Das Erste: из-за пандемии конституция Германии впервые за 72 года столкнулась с небывалыми вызовами

72 года назад, 23 мая 1949 года в Бонне была принята нынешняя конституция Германии, сообщает немецкий телеканал Das Erste. Однако из-за пандемии она столкнулась с такими вызовами, каких не знала раньше: за последние месяцы многие основные свободы граждан были ограничены, как никогда.

72 года назад в Бонне была принята конституция Германии, однако во время пандемии она столкнулась с серьёзными вызовами, сообщает немецкий телеканал Das Erste. В последнее время ограничения основных прав были особенно существенными.

Конституция, провозглашённая 23 мая 1949 года, сложилась под влиянием опыта Второй мировой войны, отмечает корреспондент телеканала. За прошедшие месяцы она, а вместе с ней и конституционный суд Германии, неоднократно сталкивалась с совершенно новыми вызовами, связанными с противодействием пандемии.

Школы, рестораны, розничная торговля и культурные учреждения были вынуждены закрыться. Были введены ограничения на контакты и выход из дома, обязательные тесты и карантин — ограничения действовали и сохраняются в таких масштабах, каких до сих пор не бывало. Так называемое движение «нестандартно мыслящих» даже считает их «враждебным нападением» на конституцию.

Конституционный суд, который защищает основной закон, до сих пор обнародовал лишь немногие срочные сообщения в связи с пандемией коронавируса. Прошлой весной суд в Карлсруэ не дал ввести огульные запреты на демонстрации и проведение церковных служб. Однако многие другие срочные инициативы потерпели провал, как это было недавно с рядом действий против мер так называемого «коронавирусного экстренного торможения», отмечает Das Erste.

Как поясняет телеканал, с помощью этого механизма власти Германии заложили правило о едином для всей страны вводе ограничений с определённого уровня заражаемости. Вопрос о том, не является ли ограничение контактов и выхода из дома, закрытие кафе и баров, учреждений сферы культуры и школ нарушением конституции, суд в основном отложил до более позднего рассмотрения. В ходе срочного разбирательства такие вещи проясняться не могут. Кроме того, отдельные коронавирусные меры являются «кирпичиками» общей концепции, а оценки законодателей должны базироваться на убедительном фундаменте.

Самой спорной мерой «экстренного торможения» считаются ограничения на выход из дома ночью. Юрист, специализирующийся по вопросам конституции, Анна Катарина Мангольд, убеждена, что эти меры нарушают основной закон. Однако до сих пор все её срочные запросы в суд по этому поводу не имели успеха, сообщается в материале.

Она сожалеет о таком срочном решении конституционного суда, но в то же время может его понять. «Если сейчас пытаться выбить из рук правительства и законодательства инструмент, который, вероятно, является центральным для того, чтобы обуздать пандемию, то решение суда вполне объяснимо», — отметила она. Однако для неё непонятно, почему отклоняются срочные заявления деятелей культуры. В этом она видит абсолютное пренебрежение свободой культурной деятельности.

По мнению правозащитницы, нынешние коронавирусные правила в законе о защите от инфекций могут смениться законом о пандемии, основанном на опыте прошедших месяцев, причём этот закон будет перепроверен судом. «Тогда конституционный суд может независимо от конкретной экстренной ситуации рассмотреть эти вопросы», — полагает Мангольд.