Spiegel: Мюнхен и Шверин ужесточат наказание за нападение на конституционные органы

Две федеральные земли Германии хотят ужесточить наказание за нападение на органы конституционной власти, сообщает немецкий журнал Der Spiegel. Как отмечает издание, в июне Бавария и Мекленбург-Передняя Померания представят соответствующее предложение на конференции у министра юстиции. Причиной ужесточения стал натиск радикалов на здание Рейхстага прошлым летом, а также события вокруг Капитолия в США минувшей зимой.

Прошлым летом экстремисты едва не дошли до штурма Рейхстага, что удивило политиков и повергло их в ужас, пишет немецкий журнал Der Spiegel. Теперь Бавария и Мекленбург-Передняя Померания хотят ужесточить наказание за подобные акции.

Бавария и Мекленбург-Передняя Померания потребовали ввести более жёсткое наказание за нападение на органы конституции, сообщает издание. Соответствующее предложение обе федеральные земли намерены представить на конференции у министра юстиции 16 июня, о чём было сказано в совместном заявлении Мюнхена и Шверина, сделанном в это воскресенье.

Как напоминает издание, до августа 1999 года собрания в охраняемой зоне вокруг органов конституции наказывались лишением свободы вплоть до двух лет. Потом этот вид наказания был упразднён. Сейчас нарушителям грозит штраф до €20 тыс. Однако и этот порядок теперь должен измениться — к этому призывают в двух указанных землях Германии.

Попытка штурма здания Рейхстага летом 2020 года стала пересечением красной черты, заявил министр юстиции Баварии Георг Айзенрайх. В августе сторонники так называемого движения «нестандартно мыслящих» на демонстрации в Берлине устремились на ступени Рейхстага, и полиция в течение некоторого времени не контролировала ситуацию, напоминает Der Spiegel.

«Флаги Рейха и праворадикальные знаки перед нашим парламентом неприемлемы, — сказал Айзенрайх по поводу этой акции. — Мы не должны допускать того, чтобы враги демократии надругались над символами нашего правового государства». Нападения на органы конституции оказывают символичное действие, которое даёт почву для дальнейших насильственных действий в отношении государства. По словам Айзенрайха, те, кто совершают такие преступные деяния, должны подвергаться более жёсткому и конкретному наказанию.

Министр юстиции Мекленбурга-Передней Померании Кэти Хоффмайстер высказалась по данной проблеме сходным образом. «Инцидент был тревожным сигналом для демократии и представляет собой печальный эпизод в истории федеральной республики», — подчеркнула она. Только благодаря вмешательству сотрудников полиции ситуация не обострилась и здание бундестага не подверглось настоящему нападению.

События вокруг Капитолия в столице США Вашингтоне тоже стали повод для того, чтобы пересмотреть прежние правила защиты, отметила Хоффмайстер. Во время беспорядков в Вашингтоне в начале января погибли пять человек, напоминает немецкий журнал Der Spiegel.