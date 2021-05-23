Das Erste: полиция Берлина разогнала демонстрацию против коронавирусных мер

Власти Берлина запретили проведение двух крупных демонстраций, запланированных на субботу и воскресенье, сообщает немецкий телеканал Das Erste. Тем не менее, так называемые «нестандартно мыслящие» вышли на улицы с протестами против коронавирусных мер правительства. После безуспешных призывов к соблюдению правил гигиены усиленные отряды полиции разогнали протестующих, часть из которых была задержана для установления их личностей.

Полиция в Берлине предприняла действия против собрания нескольких сотен критиков мер по борьбе с коронавирусом. Две большие демонстрации на этих выходных, на которых должны были собраться по 16 тысяч человек, были запрещены. Ответственный высший административный суд земли подтвердил запреты.

С гитарой и без маски — эти демонстранты вышли на улицы неподалёку от Бранденбургских ворот в Берлине, несмотря на запрет. Полиция многократно и безуспешно призывала их придерживаться коронавирусных правил и в итоге окружила их для установления личностей.

ТИЛО КАБЛИТЦ, официальный представитель полиции Берлина: Мы показали, что мы действуем быстро, действуем на ранней стадии. В частности, происходящее здесь продемонстрировало, что нам это удаётся, что это работает. Однако при всём нашем желании и при больших усилиях и энергии мы не можем заменить человеческий здравый смысл.

Уже с самого утра сотрудники разгоняли небольшие группы протестующих. Они конфисковали грузовые автомобили с конструкциями для сцены и оцепили Бранденбургские ворота.

Несколько демонстраций, запланированных на сегодня и завтра, накануне были запрещены. Высший административный суд Берлина-Бранденбурга подтвердил правомерность этого запрета. Основание: в соответствии с имеющимся на данный момент опытом поведения так называемых «нестандартно мыслящих», следует исходить из того, что они не будут придерживаться необходимых правил гигиены.

Дата выхода в эфир 22 мая 2021 года.