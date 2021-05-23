Die Welt: пандемия обошлась немецкой экономике почти в €300 млрд

Из-за пандемии коронавируса немецкая экономика недосчиталась почти €300 млрд, пишет Die Welt, ссылаясь на подсчёты кёльнского института немецкой экономики. Глава института Михаэль Хутер отметил, что на нивелирование потерь потребуются годы.

Пандемия коронавируса сильно ударила по немецкой экономике, пишет Die Welt. Согласно подсчётам кёльнского института немецкой экономики (IW), потери на данный момент составляют почти €300 млрд.

«Потребуются годы на то, чтобы нивелировать потери и структурные переломы», — приводит издание слова главы института Михаэля Хутера. Как отмечает Die Welt, в своих расчётах экономисты сравнивали текущий экономический рост и потенциальный, который показывал рост экономики за последние 6 кварталов в условиях отсутствия пандемии.

Издание пишет, что на последние три квартала пришлось €140 млрд потерь. Примерно треть из них произошла из-за введения повторного карантина во время второй волны коронавируса.

«Скорость вакцинации наконец-то увеличивается, что является важным сигналом для экономики. Несмотря на это, нельзя испытывать иллюзий по поводу того, что кризис пройдёт бесследно», — подчеркнул Михаэль Хутер.