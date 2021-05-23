Die Welt: пандемия обошлась немецкой экономике почти в €300 млрд

15:06
В Минске задержали основателя Telegram-канала NEXTA Протасевича
Основатель признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич задержан на экстренно севшем в Минске самолёте.
15:05
Карпов объяснил, почему в российских шахматах больше не случается длительных карьер
Советский и российский шахматист экс-чемпион мира Анатолий Карпов высказал своё мнение относительно того, что российские гроссмейстеры рано уходят из спорта.
15:01
Песков назвал техническим вопросом выбор города для переговоров Путина и Байдена
Выбор города для встречи президента России Владимира Путина и американского лидера Джо Байдена является техническим решением, важен сам факт встречи. Об этом в интервью журналисту Павлу Зарубину в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1» заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
15:00
Карпов: несколько раз пробовал играть на бирже, всё проиграл
Советский и российский шахматист, экс-чемпион мира Анатолий Карпов рассказал о своём отношении к деньгам, а также о неудачной попытке игры на бирже.
14:51
Один из участников ультрамарафона, во время которого погиб 21 человек, рассказал о произошедшем
Один из участников ультрамарафона в китайской провинции Ганьсу, во время которого насмерть замёрз 21 человек, поделился подробностями произошедшего.
14:48
За сутки в Румынии выявили более 300 случаев коронавируса
В Румынии за сутки выявили 307 случаев коронавирусной инфекции, в результате чего общее число больных COVID-19 в стране достигло 1 075 543.
14:40
Российские гребцы завоевали три бронзовые медали в последний день этапа КМ
Российские гребцы выиграли три бронзовые награды в заключительный день этапа Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ в Барнауле.
14:39
Фетисов: если у Овечкина не получится приехать на ЧМ, то судить его нельзя
Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов высказал своё мнение о возможном приезде в сборную России на чемпионат мира — 2021 форварда «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина.
14:36
Песков: Путин готов обсудить с Зеленским Крым в рамках вопроса приграничного сотрудничества
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил в эфире телеканала «Россия 1» в программе «Москва. Кремль. Путин» журналисту Павлу Зарубину, что российский лидер Владимир Путин готов обсудить с главой Украины Владимиром Зеленским Крым лишь в рамках вопроса приграничного сотрудничества.
14:28
Словакия победила Великобританию на ЧМ-2021 по хоккею
Сборная Словакии одержала победу над национальной командой Великобритании в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею 2021 года.
14:27
Норвегия разгромила Италию на ЧМ-2021 по хоккею
Сборная Норвегии одержала победу над национальной командой Италии в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею 2021 года.
14:23
Кобелев высказался о перспективах Руя Витории в «Спартаке»
Бывший главный тренер московского «Динамо» Андрей Кобелев поделился мнением о возможном назначении португальца Руя Витории в «Спартак» на должность наставника красно-белых.
14:22
Судно «Фортуна» продолжило укладку труб «Северного потока — 2» в водах ФРГ
Агентство DPA со ссылкой на представителя компании — оператора Nord Stream 2 AG — сообщило, что судно «Фортуна» продолжило работы по укладке труб газопровода «Северный поток — 2» в водах Германии.
14:21
«Матч ТВ»: Кислов может возглавить совет директоров «Крыльев Советов»
Член совета директоров самарских «Крыльев Советов» Андрей Кислов может возглавить орган управления после ухода из клуба Сергея Аракелова.
14:19
Российские школьники завоевали восемь золотых медалей на Азиатской олимпиаде по физике
Пресс-служба Минпросвещения заявила, что российские школьники завоевали все восемь золотых медалей на Азиатской олимпиаде по физике.
14:06
Тренер «Динамо» Шварц рассказал об отношениях с Черчесовым
Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц рассказал о своем общении с наставником национальной сборной России Станиславом Черчесовым.
14:00
Путин поздравил шахматиста Карпова с юбилеем
Президент России Владимир Путин поздравил с юбилеем советского и российского шахматиста Анатолия Карпова.
13:57
Число поездок на велопрокате в Москве с начала сезона достигло 1 млн
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что число поездок на прокатных велосипедах в Москве с начала сезона достигло 1 млн.
13:50
Мэр Мадрида поздравил «Атлетико» с победой в чемпионате Испании
Мэр Мадрида Хосе Луис Мартинес-Алмейда прокомментировал победу «Атлетико» в испанской Примере сезона-2020/21.
13:41
Число случаев коронавируса в Белоруссии превысило 386 тысяч
В Белоруссии за сутки коронавирусную инфекцию выявили ещё у 1252 человек. Общее число зафиксированных в стране случаев COVID-19 возросло до 386 025.
13:40
Карпов — об эгоизме: никогда не концентрировался только на шахматах
Советский и российский шахматист Анатолий Карпов ответил на вопрос о том, по-прежнему ли он на ты с шахматами.
13:35
Карпов — о своём 70-летии: острее чувствовал возраст, когда перешагнул 50-летний рубеж
Советский и российский шахматист Анатолий Карпов ответил на вопрос о взаимоотношениях с собственным возрастом.
13:30
В Минобороны России рассказали о передаче партии танков Т-72МС Сербии
Российская сторона передала Сербии партию модернизированных танков Т-72МС и бронированных разведывательно-дозорных машин БРДМ-2МС. Об этом заявил замминистра обороны России Александр Фомин.
13:18
В Тюменской области ликвидировали более 16,5 тысячи га природных пожаров за сутки
Пожарные потушили более 16,5 тыс. га природных пожаров в Тюменской области за прошедшие 24 часа.
13:14
Черышев прибудет на сбор национальной команды России в Австрии 24 мая
Полузащитник сборной России Денис Черышев прибудет в расположение национальной команды на тренировочном сборе в Австрии 24 мая.
13:07
Глава МИД Мальты заявил о возможности регистрации «Спутника V» в Европе до конца июня
Министр по иностранным и европейским делам Мальты Эварист Бартоло заявил, что Европейское агентство лекарственных средств (EMA) может зарегистрировать российскую вакцину «Спутник V» до конца июня.
13:04
Фернандес, Мостовой и Заболотный занимаются с ограничениями на тренировке сборной России в Австрии
Сборная России по футболу проводит первую тренировку на тренировочном сборе в Австрии в ходе подготовки к чемпионату Европы по футболу — 2020 (Евро-2020).
13:00
Сборная России прибыла на первую тренировку в Австрии в ходе подготовки к Евро-2020
Сборная России по футболу начала первую тренировку на тренировочном сборе в Австрии в ходе подготовки к чемпионату Европы по футболу — 2020 (Евро-2020).
12:56
Медведев разъяснил своё заявление об обязательной вакцинации
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев разъяснил своё заявление о возможности введения в отдельных случаях обязательной вакцинации.
12:43
Сборная Словакии забила самый быстрый гол на ЧМ-2021
Сборные Великобритании и Словакии встречаются в рамках группового этапа на чемпионате мира по хоккею 2021 года.
12:42
Собянин рассказал о развитии системы оказания онкопомощи в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин в интервью на телеканале «Россия 1» рассказал о развитии системы оказания онкопомощи в столице.
12:35
Собянин рассказал о благоустройстве поймы реки Яузы
Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о ходе благоустройства поймы реки Яузы и отметил, что парк на этой территории будет представлять единое пространство, связывающее Москву и Подмосковье.
12:35
Шварц рассказал, грозит ли Захаряну звёздная болезнь
Главный тренер московского «Динамо» Сандро Шварц ответил на вопрос, насколько он доволен игрой полузащитника команды Арсена Захаряна и нападающего Константина Тюкавина.
12:31
В Совфеде оценили заявления Киева о поставках воды в Крым
Сенатор от Крыма Ольга Ковитиди прокомментировала в беседе с RT выдвинутые Украиной условия для восстановления поставок воды из Днепра в Крым.
12:25
В центре Москвы произошёл пожар
В центре Москвы на Большой Никитской улице произошло возгорание в здании, которое находится на реконструкции.
12:18
Неймар поздравил Суареса с победой «Атлетико» в чемпионате Испании
Нападающий «Пари Сен-Жермен» и сборной Бразилии Неймар поздравил форварда мадридского «Атлетико» и команды Уругвая Луиса Суареса с победой в испанской Примере.
12:18
Глава МЧС обсудил с Путиным ситуацию с природными пожарами в России
Глава МЧС России Евгений Зиничев и российский лидер Владимир Путин обсудили ситуацию с природными пожарами и паводками в стране.
12:08
Губерниев: опыт Салиховой поможет «Спартаку» добиться новых высот
Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на слова супруги владельца московского «Спартака» Леонида Федуна Заремы Салиховой, раскритиковавшей кандидатуру португальского специалиста Руя Витории на пост главного тренера команды.
12:05
Mehr: девять человек пострадали при взрыве на химзаводе в Иране
Девять человек пострадали в результате взрыва на химическом заводе в Иране.
12:00
Салихова: для «Спартака» в год столетия я бы выбрала тренера с амбициями
Зарема Салихова, супруга владельца московского «Спартака» Леонида Федуна, ответила на вопрос, каких кандидатов на пост главного тренера команды готова была рассмотреть.
11:51
В ДНР обвинили ВСУ в обстреле районов четырёх населённых пунктов республики
В самопровозглашённой Донецкой народной республике заявили, что Вооружённые силы Украины обстреляли районы четырёх населённых пунктов ДНР.
11:41
Салихова рассказала, почему выступила против кандидатуры Витории в «Спартаке»
Супруга владельца московского «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова объяснила, почему выступила против назначения португальского специалиста Руя Витории на пост главного тренера команды.
11:37
В Москве за сутки выявили 2924 случая коронавируса
В Москве за прошедшие 24 часа зафиксировали 2924 случая заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19.
11:32
Салихова объяснила уход из совета директоров «Спартака»
Супруга владельца московского «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова рассказала о причинах выхода из совета директоров клуба.
11:22
Военный эксперт рассказал об «экономном» оборонном бюджете России
Директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберёзкин рассказал в беседе с RT, что военный бюджет США примерно в 15 раз больше российского.
11:21
Глава Хакасии заявил о прохождении пика паводка в регионе
Глава Хакасии Валентин Коновалов заявил, что пик паводка в регионе пройден, уровень воды идёт на спад.
11:20
Фьюри подписал контракт на третий бой с Уайлдером
Чемпион мира по версии WBC в супертяжёлой весовой категории Тайсон Фьюри подписал контракт на бой с бывшим чемпионом мира Деонтеем Уайлдером.
11:13
СМИ: «Рубин» хочет приобрести черногорского полузащитника Хакшабановича
Казанский «Рубин» проявляет интерес к черногорскому полузащитнику шведского «Норрчёпинга» Сеаду Хакшабановичу.
11:11
В Совфеде назвали лицемерным заявление главы Минобороны Британии о России
Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков прокомментировал в беседе с RT заявление министра обороны Великобритании Бена Уоллеса о повышенной активности российских кораблей у британских берегов и о том, что Россия является «угрозой номер один».
11:02
Число выявленных случаев коронавируса в России превысило 5 млн
В России за 24 часа коронавирусную инфекцию выявили ещё у 8951 человека. Общее число зарегистрированных в стране случаев COVID-19 возросло до 5 001 505. Об этом информирует оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.