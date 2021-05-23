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Die Welt: пандемия обошлась немецкой экономике почти в €300 млрд

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Из-за пандемии коронавируса немецкая экономика недосчиталась почти €300 млрд, пишет Die Welt, ссылаясь на подсчёты кёльнского института немецкой экономики. Глава института Михаэль Хутер отметил, что на нивелирование потерь потребуются годы.
Die Welt: пандемия обошлась немецкой экономике почти в €300 млрд
Reuters

Пандемия коронавируса сильно ударила по немецкой экономике, пишет Die Welt. Согласно подсчётам кёльнского института немецкой экономики (IW), потери на данный момент составляют почти €300 млрд.

«Потребуются годы на то, чтобы нивелировать потери и структурные переломы», — приводит издание слова главы института Михаэля Хутера. Как отмечает Die Welt, в своих расчётах экономисты сравнивали текущий экономический рост и потенциальный, который показывал рост экономики за последние 6 кварталов в условиях отсутствия пандемии.
 
Издание пишет, что на последние три квартала пришлось €140 млрд потерь. Примерно треть из них произошла из-за введения повторного карантина во время второй волны коронавируса.
 
«Скорость вакцинации наконец-то увеличивается, что является важным сигналом для экономики. Несмотря на это, нельзя испытывать иллюзий по поводу того, что кризис пройдёт бесследно», — подчеркнул Михаэль Хутер. 
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