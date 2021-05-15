Guardian: конституция Чили может задать новые стандарты равенства полов

В грядущие выходные в Чили состоятся выборы ассамблеи, целью которой будет разработка новой конституции страны, пишет The Guardian. По мнению ряда чилийских активистов, новый основной закон может задать новые стандарты равенства полов, поскольку будет составляться на фоне подъёма феминизма в Латинской Америке. Отмечается, что в составе ассамблеи будет равное представительство женщин и мужчин.

Новая конституция Чили станет катализатором прогресса женского населения страны, пишет The Guardian, ссылаясь на мнение чилийских активистов за права женщин. Они также отметили, что эта конституция может задать новый глобальный стандарт равенства полов в политике.

Как сообщает издание, на этих выходных граждане Чили выберут гражданскую ассамблею, целью которой будет написание новой конституции. Отмечается, что впервые в истории среди авторов основного закона будет равное количество мужчин и женщин.

Нынешняя конституция Чили была написана в 1980 году во время правления Пиночета: её главным автором был консервативный католический священник Хайме Гусман. Как пишет The Guardian, многие критиковали конституцию за неспособность гарантировать здравоохранение, образование и пенсии. Идея составить новый основной закон возникла во время антиправительственных протестов в октябре 2019 года: издание отмечает, что среди основных сторонников новой конституции были именно женщины, намеренные закрепит в ней равноправие и большее политическое участие. Как пишет The Guardian, нынешняя конституция Чили не гарантирует право женщин на равенство в браке, а также запрещает аборты в большинстве случаев.

По словам юриста Алеты Спрагю, новая ассамблея имеет большой потенциал для полового равенства: новая конституция станет первой, написанной на фоне глобального движения #MeToo и подъёма феминизма по всей Латинской Америке. The Guardian отмечает, что чилийцы подавляющим большинством голосов выбрали ассамблею с равным представительством мужчин и женщин.

Чилийские феминистки подчёркивают, что равное представительство мужчин и женщин в новой ассамблее будет выгодно не только самим женщинам, но и всем меньшинствам, исключённым из политического пространства.