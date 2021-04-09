Le Figaro: перед выборами Макрон решил закрыть кузницу французских чиновников

Президент Франции объявил о замене Национальной школы администрации (ENA) на Институт государственной службы, сообщает Le Figaro. При этом в ENA готовились кадры для французской администрации самых высших уровней. Как отмечает автор статьи, связано такое решение с протестами «жёлтых жилетов» и с грядущими президентскими выборами.

Президент Франции Эммануэль Макрон объявил о закрытии элитной Национальной школы администрации (ENA). Её сменит Институт государственной службы (ISP), пишет Le Figaro.

Заниматься там будут по-прежнему формированием кадров для высших эшелонов французской власти, но там будет открыт набор на новые направления подготовки, будет проведена реформа образования, так чтобы система власти перестала быть столь закрытой. Как отмечает автор статьи, Макрон кое-что в этом понимает, поскольку он сам выпускник ENA, как и четверо из шести последних президентов Франции.

Классовость и закрытость ENA подпитывала враждебность французов к управляющему классу в принципе, отмечают эксперты. И кризис с «жёлтыми жилетами» подтолкнул Макрона к тому, чтобы анонсировать реформу этого университета. Тогда он заявил, что молодёжь в такие учебные заведения нужно набирать, исходя из их реальных достоинств, а не из их социального или семейного статуса. Так он хотел успокоить народное недовольство и постараться снизить недоверие к политическим и чиновничьим элитам.

Впрочем, идея о реформировании системы подготовки кадров появлялась уже давно, отмечает автор статьи. Однако она всегда натыкалась на сопротивление чиновников, что понятно, поскольку на всех уровнях власти есть выпускники ENA.

Так что, предлагая закрыть этот университет, Макрон столкнулся с теми же трудностями, что и его предшественники. И казалось, что на фоне санитарного кризиса вопрос и вовсе был закрыт. Но впереди у Макрона выборы, и он хочет показать, что исполняет свои обещания.

По сути, новый институт станет единым стволом для 13 школ высшего государственного управления. Конкурс в ENA, куда в год проходит 40 человек, останется, но станет более открытым. Однако по выпуску из университета новые специалисты будут назначаться на операционные должности и в регионы, а не в крупные государственные структуры. Таким образом Макрон хочет покончить с «пожизненной рентой». А в Государственный совет или Счётную палату можно будет попасть только после пяти-шести лет работы «на земле». Работа на низких уровнях становится первой компетенцией, которую должны получить государственные чиновники, прежде чем перейти к функциям руководства и контроля.

Но некоторые отреагировали на это решение словами, что оно сугубо символическое и незаслуженное. Макрона обвинили в завуалированном популизме, в стремлении перед выборами записать себе в достижение закрытие ENA. При этом ENA всегда была предметом мечтаний и французов, и иностранцев, пишет Le Figaro.