TVE: «обречённые на смерть» — Amnesty International рассказала о нарушениях прав человека в испанских домах престарелых
ЭЛЕНА ВАЛЕРО, дочь погибшего от COVID-19: Он умирал четыре дня. Я поговорила с врачом и в отчаянии попросила его, чтобы они перевели его в больницу «12 de Octubre», к которой они относятся. А врач дома престарелых мне сказал: «Сожалею, Элена. Нам запретили вывозить больных из домов престарелых».
Элена видела, как во время пандемии её отец умирал в одиночестве в одном из домов престарелых. Несмотря на её настойчивые просьбы, его не перевели в больницу, когда он был в агонии.
ЭЛЕНА ВАЛЕРО: Единственное, что я могла для него делать, — давать ему кислород и паллиативные препараты, например, морфин или что-нибудь ещё, пока его тело могло всё это терпеть.
У Даниэля была такая же ситуация. Его мать три дня держали под наркозом и в изоляции.
ДАНИЭЛЬ МАРТИНЕС, сын погибшей от COVID-19: «Нет, нет, нет, её в больницу не повезут, поскольку в больнице у нас таких не берут. Её в лучшему случае отвезут в медико-социальный центр, где оставят в коридоре».
Amnesty International заявила, что нарушения прав человека в отношении пожилых людей в домах престарелых происходили с марта. По данным организации, в ходе второй волны старики вновь могут пострадать.
ИГНАСИО ХОВТИС, сотрудник Amnesty International: Протоколы, в которых фигурирует распоряжение не переводить в больницы обитателей домов престарелых, до сих пор действуют в Мадриде и Каталонии. Режим посещений на практике зависит от самих домов престарелых.
ДАНИЭЛЬ МАРТИНЕС: Их не лечат только из-за того, что они уже в возрасте.
ЭЛЕНА ВАЛЕРО: Никто не может присваивать себе право решать: кому жить, а кому умирать.
Поэтому они требуют, чтобы в домах престарелых медицинская помощь и режим посещений были гарантированы. Но, прежде всего, они требуют государственного закона, который обеспечит соблюдение прав пожилых людей.
Дата выхода в эфир 03 декабря 2020 года.
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