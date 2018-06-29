Nihon Keizai Shimbun Оригинал

NKS: «шестерёнки» перемен в России переходят к поколению «П»

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Доля молодого поколения в России растёт, и вместе с этим растёт влияние молодёжи в политике. Многие молодые россияне начинают осознавать, что они за всю свою жизнь не видели другого лидера, кроме Владимира Путина. И это заставляет их задуматься о перспективах будущих перемен, пишет Nihon Keizai Shimbun.
NKS: «шестерёнки» перемен в России переходят к поколению «П»
Reuters

Владимир Путин руководит Россией уже фактически 18 лет, с тех пор как под завершение 1999 года президент Борис Ельцин неожиданно объявил о своей отставке и назначил его своим преемником, пишет Nihon Keizai Shimbun. За этот период в стране родилось более 30 миллионов человек. И если добавить к их числу людей в возрасте до 24 лет, которые «в осознанном возрасте» не видели другого руководства, то численность «поколения «П» достигнет 40 миллионов человек, то есть около 27% от всего населения России, отмечается в статье.

Термин «поколение «П» происходит от названия романа известного писателя Виктора Пелевина, опубликованного в 1999 году. Сам писатель не объяснил, что здесь подразумевается, поэтому на этот счёт есть много теорий. Однако в данном случае «П» — это, конечно же, Путин, поясняет Nihon Keizai Shimbun. Россияне получают избирательное право в 18 лет, и сейчас влияние молодых граждан начнёт стремительно расти. Однако станет ли «поколение «П» поддерживать Путина и дальше?
 
Как рассказал в беседе с корреспондентом Nihon Keizai Shimbun 24-летний аспирант одного из ведущих петербургских университетов, о «постсоветском хаосе» ему рассказывали родители, сам он практически ничего не помнит из «ельцинского периода». Но когда на президентских выборах в марте этого года россияне вновь переизбрали Путина, то этот аспирант «прочувствовал, что всю свою жизнь жил при нём», говорится в статье. По его словам, это были первые президентские выборы, когда он впервые серьёзно задумался о будущем с момента своего поступления в университет: «Экономика, построенная Путиным, представляет из себя жёсткую систему, при которой прибыль разделяется только внутри путинской команды. Нам сложно создать новый бизнес и преуспеть в этом деле».
 
Другие студенты также рассказали японскому корреспонденту, что они «стали интересоваться политикой, поскольку стали ощущать дискомфорт в связи с тем, что один человек находится у власти слишком долго». По их словам, длительное пребывание Путина во главе страны «привело к возникновению чувства безысходности», подчёркивается в статье. Даже те, кто голосовал на выборах за Путина, объяснили это отсутствием альтернативы: «Я не люблю Путина. Тем не менее, сейчас нет лидера, который смог бы сломать его систему. Навальному не хватает влияния. Даже если бы Алексей стал президентом, нынешняя система его бы поглотила», — приводит Nihon Keizai Shimbun высказывание одного из студентов, характеризуя это как «весьма трезвое восприятие реальности».
 
Новый срок президентства Путина заканчивается в 2024 году. «И хотя он подчёркивает, что чтит Конституцию — однако многие предполагают, что он сохранит фактическую власть в своих руках, вновь перейдя на должность премьер-министра и так далее», — говорится в статье. «Исторически россиянам всегда был нужен диктатор. Монарх также не отдаёт власть», — цитирует Nihon Keizai Shimbun мнение писателя и историка Радзинского.
 
По его словам, «путинское поколение» благодаря доступу к интернету обладает большей информацией, чем предыдущие, а также не отличается излишней сентиментальностью и не склонно «обожествлять» политических лидеров. «Властям сложнее управлять ими», — уверен Радзинский. Тем не менее, он скептически относится к тому, что Россия «переродится в свободную и демократическую страну», пишет Nihon Keizai Shimbun.
 
Однако и революция 1917 года, и крушение СССР в 1991 году произошли «в мгновение ока», отметил Радзинский — и если «шестерёнки вдруг начинают крутиться», в России происходят непредсказуемые события. «Среди старшего поколения многие не осознают, что демократия — это не только права, но и обязанности. Народ должен измениться раньше президента», — заявил в беседе с корреспондентом ещё один российский студент. Такие высказывания молодого поколения вызывают предчувствие, что «в следующий раз шестерни начнёт вращать путинское поколение», и это вполне может произойти ещё до следующих выборов, заключает Nihon Keizai Shimbun.
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Nihon Keizai Shimbun Япония Азия
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